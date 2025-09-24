В России спрогнозировали ключевую ставку к концу года

Зампред ВТБ Пьянов спрогнозировал снижение ставки ЦБ к концу года до 16 %

Руководство ВТБ ожидает сохранения курса Центробанка (ЦБ) на смягчение денежно-кредитной политики в оставшуюся часть года. Об этом заявил зампред финансовой организации Дмитрий Пьянов, его слова приводит ТАСС.

Согласно его ожиданиям, совет директоров до конца декабря опустит ключевую ставку как минимум один раз. К концу года, полагает Пьянов, планка снизится на 100 базисных пунктов (б.п.), до 16 процентов. «У нас ин хаус (внутренний — прим. «Ленты.ру») прогноз — 16 процентов в конце этого года», — резюмировал он.

По итогам сентябрьского совещания совет директоров опустил ключевую ставку до 17 процентов, объяснив осторожный шаг высокой инфляцией и напряженной ситуацией на внутреннем рынке труда. На оставшихся в этом году двух заседаниях, которые пройдут 24 октября и 19 декабря, возможны разные сценарии, считает Пьянов. Руководство регулятора может как снизить ключевую ставку на 50 б.п. на каждом из собраний, так и сохранить планку на одном и опустить ее на 100 б.п. — на другом. Вариант с повышением «ключа» топ-менеджер ВТБ исключил.

Ранее он не исключил варианта, предусматривающего еще большее падение ключевой ставки, до 15 процентов. Подобный сценарий, отмечал топ-менеджер ВТБ, может реализоваться, если «будет успех в сбалансированности федерального бюджета». Однако пока этого не наблюдается. Напротив, на фоне роста военных расходов глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство намерено нарастить государственный долг. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, намекнул, что не будет против увеличения дефицита федерального бюджета.