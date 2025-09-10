Экономика
10:50, 10 сентября 2025Экономика

Курс юаня вслед за долларом достиг многомесячного максимума

Курс юаня на открытии торгов на Мосбирже поднялся до 11,86 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Курс юаня на открытии торгов в среду, 10 июня, подскочил примерно до 11,86 рубля, что стало максимальным значением как минимум с апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

К 10:32 котировки китайской валюты росли к уровню закрытия предыдущей торговой сессии примерно на 8 копеек. К тому моменту курс юаня достиг 11,856 рубля. Вслед за долларом и евро котировки этой валюты достигли многомесячного максимума.

Китайская валюта укрепляется к российской последние несколько дней. В понедельник, 8 сентября, котировкам юаня удалось преодолеть отметку в 11,5 рубля впервые с 29 июля. Во вторник, 9 числа, юань подорожал до 11,7 рубля, что стало максимальным значением с апреля.

Эксперты связывают ослабление рубля к китайской валюте с рядом факторов. К числу основных причин аналитик банка ПСБ Богдан Зварич относит ожидаемое ослабление денежно-кредитной политики Центробанка на ближайшем сентябрьском заседании, а также постепенное восстановление спроса на иностранную валюту на фоне увеличения импорта в Россию. Не стоит сбрасывать со счетов и риски ужесточения санкционного давления на Россию, отмечает «Интерфакс». При таком раскладе, полагает глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, курс юаня в течение осени может подняться до 12-12,5 рубля.

    Все новости