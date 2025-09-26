Официальный курс евро упал ниже 98 рублей

ЦБ оставил официальный курс доллара на уровне 83,61 рубля, евро опустил до 97,68

Банк России опустил установленный на 27-29 сентября официальный курс евро до 97,68 рубля; показатель доллара остался на уровне 83,61, свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.

Таким образом, европейская валюта, потерявшая 47 копеек, опустилась ниже 98 рублей впервые за 10 дней. Американская же в целом стабильна — значения ее курса колебались на уходящей неделе в пределах примерно 83,4-84 рублей.

На форексе рубль укреплялся в ходе торгов в пятницу, получив поддержку в рамках налогового периода и на фоне ясности по поводу проекта федерального бюджета и связанных с ним инициатив, пишет Reuters.

На возможное повышение ставки НДС до 22 процентов, анонсированное на днях Минфином РФ, рубль отреагирует не слишком активно, считают эксперты. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, средний курс нацвалюты немного ослабнет в четвертом квартале, но произойдет это из-за сезонного возрастания спроса на импорт, снижения сырьевых цен и меньшей продажи валюты экспортерами.