Российский офицер заболел раком в зоне СВО и был отправлен на передовую вместо лечения

Заболевший раком офицер СВО рассказал «Ленте.ру», что его отправили на передовую

У капитана Романа Белова диагностировали меланому — разновидность рака кожи. Врачи настаивали на щадящем режиме, однако по возвращении в зону проведения специальной военной операции (СВО) российского офицера с категорией годности «В» (ограниченно годен) отправили на передовую командовать мотострелковой ротой. Об этом военнослужащий рассказал «Ленте.ру».

По словам Белова, в его семье многие болели раком, но о своем диагнозе он впервые узнал весной 2025 года. Собираясь в отпуск, военный случайно сорвал родинку на голове. «Кровищи было очень много», — вспоминает он. Военнослужащий отметил, что раньше таких родинок у него не было. Та, которую он сорвал, появилась после начала участия в СВО — контракт с Минобороны он заключил в сентябре 2023 года.

Конечно, о наследственности помнил и к онкологии всегда серьезно относился, и по поводу родинок напрягался, потому что читал, что нужно внимательно за ними наблюдать. Но на СВО особо нет возможностей заниматься здоровьем. Поэтому не придавал особого значения, что это там выросло. А когда сорвал и оттуда кровь хлестать начала, то решил все же провериться Роман Белов командир мотострелковой роты

Сорванную родинку Белов сохранил и, следуя в отпуск в Москву через Ростов-на-Дону, сдал ее на гистологию в ростовскую областную больницу. Через месяц, возвращаясь в часть, военнослужащий получил результат исследования биоматериала — родинка оказалась узловой пигментной эпителиоидно-клеточной меланомой с изъязвлением.

В военной медчасти Белову с этим заключением не смогли помочь, поэтому ему пришлось ждать три месяца и брать неиспользованные дни отпуска на медосмотр в Москве. Он получил направление к окнологу в Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, где ему поставили вторую стадию меланомы волосистой части головы. Затем Белова направили в Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко — там ему не только подтвердили меланому, но и зафиксировали остеохондроз, деформирующий спондилез и сколиоз.

Военно-врачебная комиссия (ВВК) присвоила офицеру группу годности «В», а онкологи центра Логинова рекомендовали избегать тяжелых нагрузок. Из-за трехмесячной задержки с обследованием рана на месте сорванной родинки зажила, поэтому дополнительных иссечений, необходимых для полного удаления опухоли, Белову не проводили. Как объяснила «Ленте.ру» онкодерматолог и эксперт фонда «Не напрасно» Марина Воропаева, по протоколу лечения меланомы после подтверждения диагноза, поставленного на основании биопсии, выполняется широкое иссечение участка кожи.

Можно считать, что у пациента выполнена «биопсия» — диагноз подтвержден. Но важно понимать, что меланома была травматически оторвана, часть опухоли все еще осталась в коже. Поэтому такую «биопсию» мы не считаем лечением, опухоль осталась в теле пациента Марина Воропаева онкодерматолог

Кроме того, Воропаева отметила, что, начиная со второй стадии меланомы, рассматривается вопрос о послеоперационной системной терапии для снижения риска рецидива. Однако, по словам Белова, врач ему объяснил, что срок для назначения иммунотерапии упущен. «Пришел бы ты к нам вовремя, мы бы тебе это все назначили. А сейчас можем рекомендовать только активное наблюдение», — передает слова медика офицер. Ему предписано каждые три месяца проходить обследование, поскольку диагноз сохраняется пожизненно и требует постоянного врачебного контроля.

При этом после выписки Белова, несмотря на рекомендации врачей, направили в эпицентр боевых действий. Офицер жалуется на самочувствие и отмечает, что «к врачу тут попасть невозможно». «Чувствую себя плохо, по всему телу выросли папилломы — такие же, как та, в которой нашли меланому», — рассказал Белов «Ленте.ру».

Юрист Иван Селиванов пояснил, что безусловным основанием для увольнения военнослужащего по контракту является только решение ВВК о признании его не годным к военной службе, то есть — присвоение категории «Д». Однако, как отметил юрист, указом президента России от 3 августа 2023 года допускается и увольнение военнослужащих, признанных ограниченно годными. Решение об увольнении таких военнослужащих принимается в исключительных случаях с учетом заключения аттестационной комиссии и необходимости эффективного выполнения задач Минобороны.

При этом, по его словам, Устав внутренней службы обязывает командиров неукоснительно выполнять рекомендации врача по освобождению военнослужащего от обязанностей. То есть фактически командиры капитана Белова должны создать ему условия, соответствующие врачебным предписаниям. «Забота о сохранении и об укреплении здоровья военнослужащих — обязанность командиров», — заключил Селиванов.

«Лента.ру» направила запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать ситуацию, в которой оказался заболевший раком офицер Белов.