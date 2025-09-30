Известный голливудский актер объяснил восьмилетний перерыв в общении с матерью

Актер Мэттью Макконахи рассказал о восьмилетнем перерыве в общении с матерью

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи объяснил восьмилетний перерыв в общении с матерью Кей. Его цитирует People.

«У нас был период, длившийся около восьми лет, когда мне приходилось коротко переговариваться с ней по воскресеньям, потому что она делилась очень большим количеством информации [с журналистами]», — рассказал актер.

Так, по его словам, в один день он мог что-то рассказать матери наедине, а спустя еще два дня прочитать об этом в новостях или увидеть статью в местной газете. «Она ничего не могла с собой поделать», — сказал Макконахи.

Отмечается, что пауза в общении возникла после того, как Кей провела для прессы экскурсию по дому, где вырос артист. Женщина отметила, что делала это, так как очень гордилась достижениями сына. «Но примерно через восемь лет я настолько стабилизировал свое положение и славу, что подумал: "Знаете что? Моя мама может говорить все, что ей вздумается"», — заявил Макконахи.

Актер с матерью подчеркнули, что на сегодняшний день они стали «ближе друг к другу».

