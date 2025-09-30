На Украине обвинили в поддержке имперской политики Бунина, Олешу, Петрова и Инбер

Украинский институт национальной памяти постановил, что писатели Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров и поэтесса Вера Инбер поддерживали российскую имперскую политику, а все топонимы, названные в их честь, стоит считать пропагандой. Об этом, ссылаясь на сайт ведомства, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что Иван Бунин поддерживал российскую имперскую политику, несмотря на то, что его творчество было связано с Украиной. Подобные обвинения выдвинуты и в адрес Евгения Петрова, который родился в Одессе.

Как отмечает институт, творчество Олеши и Инбер было признано частью русской культуры и советской идеологии. Согласно постановлению ведомства, разрешается хранить, продавать, покупать и читать их произведения, а ограничения не касаются исследований, посвященных жизни писателей и их творчеству.

В сентябре 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала за переименование более чем 300 населенных пунктов Украины, топонимы которых связаны с Россией.