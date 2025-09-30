Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:55, 30 сентября 2025Бывший СССР

На Украине обвинили в поддержке имперской политики Бунина, Олешу, Петрова и Инбер

На Украине отреклись от писателей и поэтов Бунина, Олеши, Петрова и Инбер
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Голубенко / Фотобанк Лори

Украинский институт национальной памяти постановил, что писатели Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров и поэтесса Вера Инбер поддерживали российскую имперскую политику, а все топонимы, названные в их честь, стоит считать пропагандой. Об этом, ссылаясь на сайт ведомства, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что Иван Бунин поддерживал российскую имперскую политику, несмотря на то, что его творчество было связано с Украиной. Подобные обвинения выдвинуты и в адрес Евгения Петрова, который родился в Одессе.

Как отмечает институт, творчество Олеши и Инбер было признано частью русской культуры и советской идеологии. Согласно постановлению ведомства, разрешается хранить, продавать, покупать и читать их произведения, а ограничения не касаются исследований, посвященных жизни писателей и их творчеству.

В сентябре 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала за переименование более чем 300 населенных пунктов Украины, топонимы которых связаны с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    Названо максимально допустимое количество кофе в день

    Россияне нашли редчайший клад времен Великого княжества Литовского

    В центре Днепропетровска начался пожар после ударов дронов

    Лампа вспыхнула в российской школе и попала на видео

    Лоси прогулялись возле МКАД и попали на видео

    Украина попыталась ударить по российскому региону

    Доктор Мясников назвал неожиданное последствие секса для мужчин

    Лукашенко установил «Орешник» в своем кабинете

    В Москве открыли уникальную трассу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости