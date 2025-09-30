Названы «красные флаги» в татуировках у мужчин

Мастера студии Delilahs Dagger назвали татуировки роз у мужчин красным флагом

Мастера студии Delilahs Dagger (имена и фамилии не раскрываются) в Лондоне назвали «красные флаги» в татуировках у мужчин. Соответствующее видео появилось на странице салона в TikTok.

В первую очередь специалисты указали на изображения львов, часов и роз. Кроме того, под категорию «красных флагов», по их мнению, также попадают татуировки, выполненные в полинезийском стиле. В качестве примера они привели рисунок на теле американского актера Дуэйна Джонсона.

Помимо этого, эксперты выделили тату, связанные с семьей, а также изображения римских цифр и рук, держащих четки.

В августе депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал россиян избавиться от татуировок ради будущего. По его мнению, по рисункам на теле работодатели оценивают уровень сотрудника. Кроме того, парламентарий назвал татуировки «отвратительной модой, уродующей людей».