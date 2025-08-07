В Госдуме призвали россиян свести татуировки ради будущего

Депутат Госдумы Матвейчев призвал россиян свести татуировки ради будущего

Депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал россиян избавиться от татуировок ради будущего. Его комментарий приводит Life.ru.

Парламентарий назвал татуировки «отвратительной модой, уродующей людей». По его мнению, по тату работодатели оценивают уровень будущего сотрудника. «Никогда человек такой не будет топ-менеджером или на госслужбе на серьезном посту. Люди не только портят тело, но и свое будущее, — заявил он. — Если вы раскаялись и все осознали — идите сводить татуировки».

В то же время депутат Татьяна Буцкая заявила, что молодежь часто делает татуировки бездумно, не задумываясь о тематике рисунков. По ее словам, иногда складывается впечатление, что владельцы татуировок отсидели 15 лет.

«Понятно, что это субкультура и мода. Но часто уже взрослые люди, оглядываясь назад и смотря на свои фотографии, думают: "Зачем я это делал"», — подытожила чиновница и добавила, что молодежи следует рассмотреть вариант временной татуировки.

