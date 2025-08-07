Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:35, 7 августа 2025Ценности

В Госдуме призвали россиян свести татуировки ради будущего

Депутат Госдумы Матвейчев призвал россиян свести татуировки ради будущего
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал россиян избавиться от татуировок ради будущего. Его комментарий приводит Life.ru.

Парламентарий назвал татуировки «отвратительной модой, уродующей людей». По его мнению, по тату работодатели оценивают уровень будущего сотрудника. «Никогда человек такой не будет топ-менеджером или на госслужбе на серьезном посту. Люди не только портят тело, но и свое будущее, — заявил он. — Если вы раскаялись и все осознали — идите сводить татуировки».

Материалы по теме:
«На грани сучки и хорошей девочки» Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
«На грани сучки и хорошей девочки»Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
25 ноября 2020
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие. Почему на самом деле это опасно для психики?
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие.Почему на самом деле это опасно для психики?
13 декабря 2022

В то же время депутат Татьяна Буцкая заявила, что молодежь часто делает татуировки бездумно, не задумываясь о тематике рисунков. По ее словам, иногда складывается впечатление, что владельцы татуировок отсидели 15 лет.

«Понятно, что это субкультура и мода. Но часто уже взрослые люди, оглядываясь назад и смотря на свои фотографии, думают: "Зачем я это делал"», — подытожила чиновница и добавила, что молодежи следует рассмотреть вариант временной татуировки.

В июле в Госдуме захотели запретить россиянкам носить стринги в открытых бассейнах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушаков ответил на вопрос об изменении позиции России в преддверии встречи с Трампом

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    В Раде заявили о панике Киева из-за встречи Путина и Трампа

    Одна страна захотела удвоить торговлю с Россией

    Ушедший из России автогигант заявил об огромных потерях из-за пошлин Трампа

    Зеленский рассказал об ожиданиях перед встречей Путина и Трампа

    Москвичей призвали готовиться к 45-градусной жаре

    Названы главные страны — покупатели российской рыбы

    Украинского военного наказали за превращение российского хутора в огневую точку

    В России высказались об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости