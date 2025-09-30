Экономика
Основательницу финтех-стартапа отправили в тюрьму за обман крупнейшего банка США

Основательница финтех-стартапа Frank получила семь лет тюрьмы за обман JPMorgan
Дмитрий Воронин

Фото: Mark Lennihan / AP

Федеральный окружной суд Нью-Йорка приговорил основательницу финтех-стартапа Frank Чарли Джевис к 7 годам и 1 месяцу тюрьмы за мошенничество при сделке с крупнейшим банком США JPMorgan Chase. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обман, как установил суд, произошел при продаже Frank за 175 миллионов долларов в 2021 году.

Джевис создала портал, содействующий в получении кредитов на обучение в 2017 году, когда ей было 24 года. К моменту сделки, как утверждала предпринимательница, услугами Frank воспользовались пять миллионов студентов из более чем шести тысяч вузов. В ходе проверки, утверждают в банке, выяснилось, что фактическое число подписчиков сервиса составляет 300 тысяч, а Джевис и еще один руководитель компании, Оливье Амар, использовали фальшивые аккаунты, чтобы продать стартап.

Сайт Frank пришлось закрыть. Джевис, которая после сделки получила должность в JPMorgan и осталась работать в его структуре, была в свете новых данных уволена и тоже решила судиться, сетуя что ее «выдавили» с места в организации, чтобы не платить многомиллионную компенсацию.

На процессе сторона обвинения требовала приговора в 12 лет. Джевис с учетом судебных издержек обязали в итоге выплатить JPMorgan компенсацию в размере 287,5 миллиона долларов.

