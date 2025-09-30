Мир
Пентагон решил закупить ракеты из-за возможного конфликта с Китаем

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Пентагон призвал подрядчиков увеличить как минимум вдвое объемы производства ракет в краткие сроки. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Такое требование прозвучало из-за беспокойства в связи с низкими запасами оружия в случае конфликта с Китаем, а также на фоне военной помощи Украине и участии США в 12-дневной войне Израиля с Ираном в этом июне.

При этом, по данным издания, на полную сборку отдельных ракет может уйти два года. Кроме того, на тестирование и сертификацию вооружений от новых поставщиков может потребоваться несколько месяцев и сотни миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что у армии США осталось только 25 процентов ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По данным The Guardian, это вызвало обеспокоенность в Пентагоне, поскольку это может поставить под угрозу потенциальные военные операции США».

