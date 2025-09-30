Подмосковье станет винодельческим регионом

Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов РФ

Московская область в 2026 году официально станет винодельческим регионом, войдя в соответствующий российский перечень. Об этом со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщает «Интерфакс».

В ведомстве, в частности, отметили, что климат Подмосковья «позволяет сохранять естественную кислотность ягод, что влияет на вкусовые характеристики вин» благодаря чему юго-запад и юго-восток области становятся перспективными зонами для развития отрасли.

Как отметил глава министерства Сергей Двойных, подмосковные хозяйства работают с раннеспелыми и классическими сортами винограда, а также с теми, которые селекционеры специально вывели для выращивания в области. На фоне этого ожидается, что в 2025-2026 годах объем производства подмосковных виноделов превысит 30 тысяч бутылок вина.

В 2024 году в отечественный Госреестр попали десять новых сортов винограда, среди которых оказались выведенный восточносибирскими селекционерами морозоустойчивый сорт «Сибиряк Потапенко», а также зарегистрированный на Северном Кавказе «Солярис Таманский», «отлично подходящий для производства высококачественных сухих вин». Об этом ранее рассказали в Минсельхозе РФ.