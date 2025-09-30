Посещающий секцию бокса российский подросток сломал носы одноклассницам из-за молока

Посещающий секцию бокса московский школьник сломал носы девочкам из-за молока

В Москве школьник, посещающий секцию бокса, сломал носы девочкам-одноклассницам из-за пролитого молока. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Пострадавшие девушки рассказали, что подросток подошел к одной из них на перемене и вылил на нее детское пюре. Девочка решила проучить обидчика и вместе с подругой подкараулила юношу. Одноклассницы брызнули восьмикласснику в лицо молоком.

После этого школьник набросился на девочек с кулаками. Учениц после «общения» отвезли в больницу. У обеих диагностировали перелом носа и черепно-мозговую травму.

Атаковавший девушек восьмиклассник не понес никакого наказания.

До этого сообщалось, что в Выборге Ленинградской области подростки толпой окружили 12-летнюю школьницу и жестоко избили.

Мать девочки обратилась в правоохранительные органы.