Старшеклассницы толпой окружили российскую школьницу и били по голове камнем

«Известия»: В Выборге подростки толпой избили шестиклассницу

В Выборге подростки толпой окружили 12-летнюю школьницу и избили, снимая происходящее на видео. Об этом пишут «Известия».

Как рассказала изданию мать пострадавшей девочки, старшеклассницы обвинили ее дочь в том, что та якобы рассказала учителю о том, что застала их за курением. После этого они выманили ребенка на улицу под предлогом прогулки и избили.

Со слов россиянки, нападавших было около 10 человек. В течение 40 минут они удерживали девочку и били камнем по голове, наносили удары ногами в спину, а также использовали зонт и зарядку от телефона для нанесения увечий. Происходящее снимали на видео. Ролики с избиением и унижением ученицы распространили в соцсетях.

«Ребенок пытался убежать, но они ее окружали, не давали ей уйти, пытались поставить ее на колени», — рассказала женщина.

Мать школьницы обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, подростки продолжают угрожать девочке.

Ранее в Костромской области толпа подростков из 11 человек избила и поставила на колени 12-летнюю школьницу. Они снимали все на камеру, после чего кадры выложили в социальные сети.