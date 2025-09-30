Забота о себе
02:01, 30 сентября 2025Забота о себе

Раскрыты три незаметно разрушающие здоровье ночные привычки

Врач Бурхенн: Дыхание ртом и храп во сне могут привести к проблемам со здоровьем
Наталья Обрядина1

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог Марк Бурхенн раскрыл три на первый взгляд безобидные привычки, которые могут незаметно привести к проблемам со здоровьем. Его слова приводит издание Daily Mail.

Одной из главных разрушающих здоровье ночных привычек врач считает храп. По его словам, регулярный храп может быть симптомом апноэ во сне, из-за которого в течение ночи дыхание неоднократно останавливается. Это расстройство, если его не лечить, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, провоцирует дневную усталость и снижение когнитивных способностей.

Также навредить здоровью может дыхание ртом во сне, продолжил Бурхенн. Эта привычка не только вызывает ускоренное развитие кариеса и неприятный запах изо рта, но и может привести к гипоксии мозга из-за нехватки кислорода.

Наконец, врач назвал опасным скрежет зубами во сне, так как он может указывать на проблемы с дыхательными путями. «Это не просто стресс. Таким образом ваши дыхательные пути пытаются оставаться открытыми. Перестаньте изнашивать зубную эмаль и начните устранять первопричину: наладьте сон и решите проблемы с дыханием», — призвал специалист.

Ранее врач-сомнолог Кэтрин Холл назвала три провоцирующих проблемы со сном продукта. Прежде всего она рекомендовала отказаться от употребления в вечернее время соленой еды.

