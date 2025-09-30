Раскрыты подробности о выборе ВСУ целей для обстрелов в российском регионе

Демидов: ВСУ в качестве целей выбирают объекты культуры в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве целей выбирают объекты культуры в Курской области. Подробности о выборе украинскими военными объектов для обстрелов раскрыл временно исполняющий обязанности заместителя губернатора российского региона Артем Демидов, передает ТАСС.

По последним данным, в реестр исторических зданий, которые пострадали от действий ВСУ, внесли уже 78 объектов. По словам чиновники, удары по объектам культурного наследия на территории региона продолжают наноситься.

«Часто военный смысл отсутствует, но тем не менее [удары наносятся]», — обозначил Демидов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ситуации, когда несколько десятков снарядов попали в одну из церквей, после того, как противник вынужден был бежать из населенного пункта. Глава государства обвинил ВСУ в разрушении объектов культурного наследия в Курской области.