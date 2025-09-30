Названы сроки увольнения спецпосланника Трампа

Times of Israel: Уиткофф может уйти с поста спецпосланника Трампа в конце года

Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника американского президента Дональда Трампа уже в конце нынешнего года. Об этом пишет газета Times of Israel, ссылаясь на неназванного чиновника США.

По данным источников, Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу 2025 года, тем более, учитывая тот факт, что прорыв в военном конфликте в Газе достаточно близок. Предприниматель из администрации Трампа ответственен за усилия американцев в мирном урегулировании конфликтов на Украине и в Газе.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф продал долю в своем бизнесе за 120 миллионов долларов. Сделано это было «в рамках планирования отчуждения активов».