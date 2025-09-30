Экономика
Россиян предупредили об отказе банков возвращать деньги со вкладов

Аналитик Замалеева: Отказ банка вернуть деньги не всегда считается нарушением
Кирилл Луцюк

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк может отказать россиянину в возврате его денег, однако далеко не всегда это будет считаться нарушением законодательства. Об этом заявила аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. Ее процитировало «Прайм».

Она напомнила, что на рынке депозитов есть так называемые безотзывные вклады. Деньги с них нельзя забрать досрочно даже с потерей процентов. Кроме того, в кассе банка может просто не оказаться необходимой суммы наличных. Таким образом, если клиент захочет неожиданно для кредитной организации снять большую сумму, то ему могут отказать в моментальной выдаче. Кроме того, деньги могут быть заблокированы из-за норм законодательства, которые направлены на борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Замалеева подчеркнула, что если банк не выдает деньги, ссылаясь на правила, обозначенные в договоре вклада, то действия кредитной организации будут считаться законными. Если же речь идет о нарушении прав клиента, то аналитик посоветовала предпринять ряд шагов. Во-первых, зафиксировать факт отказа, то есть попросить письменное объяснение причин. Во-вторых, обратиться к руководству отделения или в контакт-центр. В-третьих, можно пожаловаться в Банк России или Роспотребнадзор. И наконец, если все эти шаги не дали результата, то можно обратиться в суд, который чаще всего встает на сторону вкладчиков.

Предполагается, что в 2026 году федеральный бюджет России получит 567,6 миллиарда рублей от налога на вклады. В 2027 году эти поступления составят 305,4 миллиарда рублей, а в 2028-м — 235 миллиардов рублей соответственно.

