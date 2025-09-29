Будущие поступления в бюджет от налога на вклады россиян оценили

Федеральный бюджет РФ получит в 2026 году 567,6 млрд рублей от налога на вклады

В 2026 году федеральный бюджет России планирует получить 567,6 миллиарда рублей от налога на вклады. Так оценили будущие поступления в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.

По данным авторов законопроекта, в 2027 года поступления от налога на вклады составят 305,4 миллиарда рублей, а в 2028 — 235 миллиардов рублей соответственно.

«На динамику прогнозируемых поступлений повлияли рост фонда заработной платы, прибыли прибыльных организаций и индекса потребительских цен, а также прогнозируемая динамика ключевой ставки», — поясняют в пояснительной записке.

В рамках законопроекта в следующие три года также планируется выделить на компенсации гражданам по вкладам советских времен почти пять миллиардов рублей. Заложенная в бюджет сумма выплат, как ожидается, составит в 2026 году примерно 1,662 миллиарда рублей, в 2027-м — около 1,6 миллиарда, а в 2028-м — порядка 1,56 миллиарда. Деньги направят на погашение государственного внутреннего долга РФ, говорится в проекте.

Проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, насчитывающий со всеми приложениями 5327 страниц, внесли в Госдуму на двух цифровых дисках 29 сентября. Как рассказал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, первое чтение нового бюджета планируется провести 22 октября, а рассмотрение поправок в бюджет 2025-го — 15 октября. Комитет начнет рассмотрение бюджетного пакета с положений прогноза социально-экономического развития и Основных направлений бюджетной, налоговой, таможенной, тарифной политики.