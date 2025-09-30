Россияне смогут наблюдать редкое явление

Жители европейской части России смогут увидеть редкое полярное сияние

Жители европейской части России в ближайшие дни смогут увидеть редкое полярное сияние. Некоторые россияне уже поделились кадрами явления, сообщает ТАСС.

Больше всего снимков публикуют из республики Марий Эл, где сияние могли наблюдать как в столице Йошкар-Оле, так и в районных центрах, включая Козьмодемьянск. Явление также заметили в Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что вероятность возникновения полярного сияния стала выше средней. «Ожидается, что нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны примерно в 23:00 мск», — заключили ученые.

Небольшая облачность и отсутствие осадков, которые прогнозируют в столице грядущей ночью, также повышают шансы москвичей увидеть сияние.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что на всей европейской части России фиксируют температуры ниже климатической нормы.