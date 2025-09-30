Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:44, 30 сентября 2025Экономика

Россияне смогут наблюдать редкое явление

Жители европейской части России смогут увидеть редкое полярное сияние
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жители европейской части России в ближайшие дни смогут увидеть редкое полярное сияние. Некоторые россияне уже поделились кадрами явления, сообщает ТАСС.

Больше всего снимков публикуют из республики Марий Эл, где сияние могли наблюдать как в столице Йошкар-Оле, так и в районных центрах, включая Козьмодемьянск. Явление также заметили в Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что вероятность возникновения полярного сияния стала выше средней. «Ожидается, что нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны примерно в 23:00 мск», — заключили ученые.

Небольшая облачность и отсутствие осадков, которые прогнозируют в столице грядущей ночью, также повышают шансы москвичей увидеть сияние.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что на всей европейской части России фиксируют температуры ниже климатической нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

    Легендарный голливудский актер изменился до неузнаваемости

    Google отказался от требований к «Спасу» и RT

    Генерал-полковник объяснил крупнейший за девять лет призыв в армию России

    Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

    В России высказались о последствиях передачи Украине замороженных российских активов

    Россияне смогут наблюдать редкое явление

    Заправки в России решили проверить из-за роста цен на бензин

    Из желудка 17-летней девушки вырезали гигантский ком волос

    Получивший гражданство хоккеист из США захотел сыграть за сборную России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости