Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:56, 28 сентября 2025Экономика

Синоптики зафиксировали температуру ниже нормы на всей территории России

Вильфанд: На всей европейской части РФ фиксируется температура ниже нормы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вся европейская часть территории России на сегодняшний день находится под влиянием холодных воздушных масс. В результате этого фиксируется температура воздуха ниже нормативных значений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«На всей европейской территории России погода прохладная, ниже нормы. Мощнейший антициклон распространяет свое влияние, поступают холодные воздушные массы», — отметил эксперт.

По словам синоптика, в Приволжском федеральном округе повсеместно температура ночью будет отрицательной. Так, в ближайшие пару дней она может опускаться до минус 5-8 градусов. Низкие температуры будут и в Южном федеральном округе.

Похожая ситуация будет наблюдаться и в Северо-Западном федеральном округе, а также на Урале, где сформировался снежный покров.

Ранее синоптики рассказали, что бабье лето в Москве может наступить на предстоящей неделе — с 29 сентября по 5 октября. До этого эксперт Алексей Сафонов заявлял, что в связи с тем, что в 2025 году последний месяц лета был сухим и достаточно теплым, бабье лето наступит позднее, чем обычно.

26 сентября стало известно, что в столичном регионе ударили первые заморозки. В ранние утренние часы пятницы температура воздуха в Клину и Волоколамске понизилась до минус 0,2 градуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия должна проснуться и принять реальность». Вэнс заявил, что Москва в последние недели отказывается от встреч по Украине

    Трамп отреагировал на стрельбу в церкви

    Нидерландская журналистка развеяла пропаганду Запада о России

    Синоптики зафиксировали температуру ниже нормы на всей территории России

    Названа лидирующая на выборах в Молдавии партия по итогам первых подсчетов голосов

    Раскрыта судьба переданных «Азову» украинских военных

    Российского лыжника-чемпиона поймали на мельдонии

    Трамп рассказал о возможном заключении соглашения по избежанию шатдауна в США

    В Госдуме обвинили власти Молдавии в лишении права выбора находящихся в России граждан

    Додон сообщил о планах оппозиции Молдавии провести мирные протесты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости