Синоптики зафиксировали температуру ниже нормы на всей территории России

Вильфанд: На всей европейской части РФ фиксируется температура ниже нормы

Вся европейская часть территории России на сегодняшний день находится под влиянием холодных воздушных масс. В результате этого фиксируется температура воздуха ниже нормативных значений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«На всей европейской территории России погода прохладная, ниже нормы. Мощнейший антициклон распространяет свое влияние, поступают холодные воздушные массы», — отметил эксперт.

По словам синоптика, в Приволжском федеральном округе повсеместно температура ночью будет отрицательной. Так, в ближайшие пару дней она может опускаться до минус 5-8 градусов. Низкие температуры будут и в Южном федеральном округе.

Похожая ситуация будет наблюдаться и в Северо-Западном федеральном округе, а также на Урале, где сформировался снежный покров.

Ранее синоптики рассказали, что бабье лето в Москве может наступить на предстоящей неделе — с 29 сентября по 5 октября. До этого эксперт Алексей Сафонов заявлял, что в связи с тем, что в 2025 году последний месяц лета был сухим и достаточно теплым, бабье лето наступит позднее, чем обычно.

26 сентября стало известно, что в столичном регионе ударили первые заморозки. В ранние утренние часы пятницы температура воздуха в Клину и Волоколамске понизилась до минус 0,2 градуса.