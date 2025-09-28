Названа дата начала бабьего лета в Москве

Тишковец: Бабье лето в Москве может наступить в октябре

Бабье лето в Москве может наступить на предстоящей неделе — с 29 сентября по 5 октября. Даты начала потепления в столице назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«До конца недели обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины», — объяснил Тишковец.

По прогнозу, в понедельник, 29 сентября, днем воздух прогреется до +12 градусов, а к концу недели — до +14 градусов. При этом в ночные и предутренние часы столбики термометров могут колебаться около нулевой отметки с высокой вероятностью слабых заморозков. Воздух будет прогреваться после полудня.

Как уточнил эксперт, к концу недели за счет натекания облачности на траве не будет образовываться иней, а в сумеречный период минимальная температура будет варьироваться от +1 до +6 градусов. В середине дня температура воздуха повысится до +9...+14 градусов.

Ранее обозреватель погоды проекта Meteoweb Алексей Сафонов заявлял, что в связи с тем, что в 2025 году последний месяц лета был сухим и достаточно теплым, бабье лето наступит позднее, чем обычно.

