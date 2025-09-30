Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

Бурятский депутат Бредний призвал «мочить в сортире» бакланов

Депутат Народного Хурала Бурятии Вадим Бредний вспомнил знаменитую фразу президента России Владимира Путина и призвал «мочить в сортире» бакланов. Запись заседания опубликована на странице парламента в соцсети «ВКонтакте».

По словам Бреднего, во время рабочих поездок жители региона говорят ему о необходимости принять закон, разрешающий регулировать численность бакланов, отстрел и разорение гнезд которых не разрешается. При этом парламентарий подчеркнул, что это единственные способы бороться с птицами, которые уничтожают омуля по всей республике в то время как государство тратит сотни миллионов рублей на восстановление популяции этого вида рыбы.

Бредний привел в пример 13 российских регионов, где разрешен отстрел бакланов, включая Республику Тыва, где уничтожение птицы разрешено «и днем, и ночью — без ограничений». «Практически они устроили им настоящую борьбу. Отношение должно быть, они [тувинские власти] сказали, как к террористам. Как к террористам Владимир Владимирович Путин сказал надо относиться в свое время, когда начал править — "будем мочить их, даже если обнаружим в сортире". Вот эта борьба приносит результаты. К сожалению, у нас ничего не сделали пока», — заявил депутат.

Выражение «мочить в сортире» является одной из самых известных фраз Путина. Он произнес ее 24 сентября 1999 года во время пресс-конференции в Астане, когда занимал пост премьер-министра России. «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов», — сказал тогда политик, коммутируя авиаудар по Грозному.

