Российский командир рассказал о бое с отличавшимся жестокостью польским снайпером на СВО

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид вступил в бой с польским снайпером в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробности этой схватки он опубликовал в своем Telegram.

По его словам, наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) проявлял особую жестокость, нанося прицельные удары по шее, подмышкам и гениталиям российских бойцов. «Он действовал умышленно и жестоко, чтобы кричал человек. Он мог раненого ранить еще минимум четыре раза», — вспомнил Аид.

Российский командир рассказал, что ему удалось ликвидировать снайпера через три недели, когда он поднимался на дерево для занятия позиции. «На этом его история закончилась», — заключил он.

