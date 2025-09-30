Россия
12:17, 30 сентября 2025Россия

Российский командир рассказал о бое с отличавшимся жестокостью польским снайпером на СВО

Командир группы спецназа «Ахмат» ликвидировал польского снайпера на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид вступил в бой с польским снайпером в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробности этой схватки он опубликовал в своем Telegram.

По его словам, наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) проявлял особую жестокость, нанося прицельные удары по шее, подмышкам и гениталиям российских бойцов. «Он действовал умышленно и жестоко, чтобы кричал человек. Он мог раненого ранить еще минимум четыре раза», — вспомнил Аид.

Российский командир рассказал, что ему удалось ликвидировать снайпера через три недели, когда он поднимался на дерево для занятия позиции. «На этом его история закончилась», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российские бойцы 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» воспользовались наглостью спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины и застали его врасплох. В этом бою группа противника превосходила российскую по численности.

