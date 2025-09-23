Боец ВС России Увар: 392-й полк застал врасплох спецназ ГУР из-за его наглости

Бойцы 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России застали врасплох спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал боец ВС России с позывным Увар.

«Они [спецназ ГУР] не ожидали нас. [Российские бойцы] скрылись, используя рельеф местности, как учили. Застали врасплох. Нагловато они шли, не скрывались, не ожидали они нас увидеть», — отметил военный.

Увар рассказал об уничтожении ВС России превосходящей по численности группы спецназа ГУР в Малых Щербаках. По его словам, российские солдаты предложили сначала украинским спецназовцам сдаться, однако получили отказ. После этого бойцы воспользовались наглостью отряда ГУР и уничтожили его, забросав гранатами.

Ранее российский снайпер уничтожил дрон-бомбардировщик «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации и снял попадание на видео. Уточняется, что дрон сбил снайпер из 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Воздушно-десантных войск.