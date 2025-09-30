Мир
20:51, 30 сентября 2025Мир

Рютте назвал Украину первой линией обороны НАТО

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, поэтому его страны-участницы продолжают ее поддерживать. С таким утверждением выступил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте, его заявление опубликовано на официальном сайте военного блока.

«Что касается Украины, то это наша первая линия обороны. Мы помогаем украинцам, потому что это касается наших ценностей, но также и, конечно же, нашей коллективной безопасности. Поэтому крайне важно, чтобы они продолжали бороться. Поэтому мы продолжаем их поддерживать», — заявил генсек.

Также Рютте выразил мнение, что НАТО необходимо создание так называемой «стены дронов». Он пояснил, что альянс «не может тратить миллионы евро или долларов» на ракеты для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), стоимость которых «составляет всего пару тысяч долларов».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу по созданию «стены дронов», отметив, что создание стен — это всегда плохо. По его словам, в Кремле считают весьма печальным, что милитаристская и конфронтационная политика в Европе может материализоваться в виде новых разделительных стен.

