Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 30 сентября 2025Мир

В Кремле высказались о создании стены дронов на границе с Россией

Песков: Создание стен — это всегда плохо, как показывает история
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / File Photo / Reuters

Создание стен — это всегда плохо. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал план Европейского союза (ЕС) по созданию «стены дронов» на границе с Россией, сообщает ТАСС.

«Во-первых, создание стен — это всегда плохо, как показывает история», — высказался он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Москве считают весьма печальным, что милитаристская и конфронтационная политика в Европе может материализоваться в виде новых разделительных стен.

По его словам, по этому вопросу в Кремле слышат разные голоса из европейских столиц, поэтому продолжают дальше отслеживать ситуацию.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит немедленные меры по созданию стены дронов. Она уточнила, что проект будет реализован в сотрудничестве с Украиной и НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о «12 часах ужаса» из-за ударов ВС России

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Лукашенко ответил обозвавшему его стариком Зеленскому

    В России захотели возобновить авиасообщение с популярной страной Азии

    Задержание спящего наркоторговца в Подмосковье попало на видео

    В Польше задержали украинца Владимира З.

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Выявлен способствующий долголетию рацион питания

    Дочь авторитета Цапка протаранила на Mercedes частный дом

    Россияне бросились скупать один вид машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости