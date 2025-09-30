В Кремле высказались о создании стены дронов на границе с Россией

Песков: Создание стен — это всегда плохо, как показывает история

Создание стен — это всегда плохо. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал план Европейского союза (ЕС) по созданию «стены дронов» на границе с Россией, сообщает ТАСС.

«Во-первых, создание стен — это всегда плохо, как показывает история», — высказался он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Москве считают весьма печальным, что милитаристская и конфронтационная политика в Европе может материализоваться в виде новых разделительных стен.

По его словам, по этому вопросу в Кремле слышат разные голоса из европейских столиц, поэтому продолжают дальше отслеживать ситуацию.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит немедленные меры по созданию стены дронов. Она уточнила, что проект будет реализован в сотрудничестве с Украиной и НАТО.