ЕК решила создать стену дронов

Европейская комиссия (ЕК) предложит немедленные меры по созданию «стены дронов». Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.
«Мы предлагаем немедленные меры по созданию "стены дронов" в рамках наблюдения за восточным флангом», — сказала она.
По словам председателя Еврокомиссии, проект будет реализован в сотрудничестве с Украиной и Североатлантическим альянсом в ответ на якобы имевшие место вторжения в воздушное пространство европейских стран.
Уточняется, что «стены дронов» — это совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с Россией систем защиты от беспилотных летательных аппаратов.
Ранее стало известно, что отказ Венгрии от участия в создании «стены дронов» подрывает реализацию проекта. Отмечается, что Будапешт, как один из ближайших союзников России, не будет принимать участие в инициативе.