11:31, 30 сентября 2025

ЕК решила создать стену дронов

Фон дер Ляйен: ЕК предложит немедленные меры по созданию стены дронов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) предложит немедленные меры по созданию «стены дронов». Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем немедленные меры по созданию "стены дронов" в рамках наблюдения за восточным флангом», — сказала она.

По словам председателя Еврокомиссии, проект будет реализован в сотрудничестве с Украиной и Североатлантическим альянсом в ответ на якобы имевшие место вторжения в воздушное пространство европейских стран.

Уточняется, что «стены дронов» — это совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с Россией систем защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что отказ Венгрии от участия в создании «стены дронов» подрывает реализацию проекта. Отмечается, что Будапешт, как один из ближайших союзников России, не будет принимать участие в инициативе.

