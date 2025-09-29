В Европе признали трудности со «стеной дронов» из-за Венгрии

Telegraph: Отказ Венгрии от участия в создании стены дронов подрывает проект

Отказ Венгрии от участия в создании так называемой «стены дронов» подрывает реализацию проекта. Трудности признали эксперты Европейского союза (ЕС) по безопасности, сообщает The Telegraph.

«Есть одна проблема: Венгрия, один из ближайших союзников России по блоку, не будет принимать участие, а это значит, что в центре этого чрезвычайно амбициозного проекта может образоваться дыра площадью 96 тысяч километров», — отмечает издание.

Предполагается, что в течение недели представители семи стран ЕС, включая граничащие с Россией и Белоруссией государства, планируют провести первую совместную встречу для обсуждения проекта.

Ранее стало известно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на необходимости беспрецедентного обсуждения военного потенциала ЕС на саммите объединения в Копенгагене. Как утверждается, ЕС рассматривает целый ряд проектов в сфере обороны, в том числе создание так называемой «стены дронов», которая будет обнаруживать, отслеживать и сбивать беспилотники, а также проекты, направленные на обеспечение быстрого реагирования на вторжение самолетов в воздушное пространство стран Европы.