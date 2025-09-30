Мир
02:46, 30 сентября 2025Мир

В США захотели перенаправить оружейный плутоний на топливо для АЭС

Politico: США могут перенаправить оружейный плутоний на топливо для АЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lukáš Lehotský / Unsplash

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность перенаправить плутоний для ядерного оружия на использование в качестве топлива на будущих атомных электростанциях (АЭС). Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник в американском министерстве энергетики и внутренние документы ведомства.

«Администрация Трампа изучает предложение о перенаправлении плутония, играющего центральную роль в ядерном арсенале США, на использование его в качестве топлива для нового поколения электростанций», — утверждается в публикации.

При этом в статье указывается, что функционирующие в Штатах ядерные реакторы потребляют лишь урановое топливо, а плутоний планируется к применению в будущем.

Как говорится в документах минэнерго, инициатива потребует больших объемов плутония, и более 20 процентов материала для ее выполнения будет поступать из плутониевых сердечников, изготавливаемых для использования в ядерном оружии. При этом министерство энергетики Соединенных Штатов уже сталкивается с недостачей производства сердечников, утверждает газета.

Ранее стало известно, что США в ответ на планы России и Китая планируют первыми построить атомную электростанцию на Луне. Как отмечает Politico, в НАСА уверены, что первая страна, построившая АЭС на Луне, «объявит [вокруг нее] запретную зону, что значительно ограничит возможности США».

