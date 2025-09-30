Мир
12:04, 30 сентября 2025Мир

Стало известно о разногласиях в Европе из-за плана по использованию активов России

Euractiv: План репарационного кредита Украине вызвал разногласия в странах ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Virginia Mayo / AP

План так называемого «репарационного кредита» Украине, предполагающий финансирование Киева за счет замороженных активов российского Центробанка на сумму нескольких сотен миллиардов евро, вызвало разногласия в Европейском центральном банке (ЕЦБ) и странах Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Euractiv.

Основной причиной разногласий стал размер кредита, юридические риски и угроза финансовой стабильности. Германия оценила возможный объем займа в 140 миллиардов евро, тогда как Еврокомиссия называет сумму в 170 миллиардов.

План также вызвал негативную реакцию властей Бельгии. «Взять деньги России и рискнуть: этого не произойдет, позвольте мне заявить об этом совершенно четко», — заявил премьер-министр страны Барт де Вевер.

«Предложение Брюсселя вызвали гнев Европейского центрального банка, который неоднократно предупреждал, что любое юридически неправомерное использование активов может спровоцировать отток капитала инвесторов из Европы», — сказано в сообщении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение по использованию замороженных активов России для Украины не предполагает их изъятия. Она добавила, что Украина возместит кредит, если «Россия выплатит репарации».

    Все новости