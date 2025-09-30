Мир
16:27, 30 сентября 2025

Трамп пообещал уволить высокопоставленных военных при одном условии

Трамп заявил, что если ему не понравится встреча с военными, он уволит их
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал уволить высокопоставленных военных, которые будут присутствовать на экстренном совещании с участием сотен генералов и адмиралов в Пентагоне, если они ему не понравятся. Об этом сообщает Clash Report на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня я встречусь с военными лидерами. Если они мне не понравятся, я уволю их на месте», — заявил он.

По словам главы Белого дома, если он поймет, что они — не воины и не «так хороши», то скажет им: «Вы уволены, убирайтесь».

Ранее Трамп заявил, что встреча главы Пентагона Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами нацелена на укрепление их боевого духа. Он отметил, что это необходимо, чтобы военные были сильными, твердыми, умными и сострадательными.

