Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 30 сентября 2025Мир

Трамп выразил возмущение из-за поставок оружия Украине

Трамп: США при Байдене отдали все оружие Украине, не оставив себе ничего
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом отдала все оружие Украине, не оставив США ничего. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время своего обращения к генералам и адмиралам, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Министерства войны.

«Год назад мы были ничем. Эта страна катилась в ад во всех отношениях, начиная от проблем с иммиграцией до армии. У нас не было оружия. Мы все отдали, все отдали Украине. У нас ничего не было», — возмутился глава государства.

Трамп добавил, что с его вступлением в должность США стали самой «горячей» страной в мире.

Ранее Трамп заявил, что для завершения украинского конфликта необходима встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Вашингтон может достичь урегулирования кризиса исключительно с позиции силы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    Трамп раскрыл детали своей беседы с Путиным на Аляске

    Рената Литвинова вышла на подиум в Париже

    Последствия тарана дома дочерью авторитета Цапка показали на видео

    Раскрыт размер пенсий Диброва и Дроздова

    Стало известно о смерти одного из основателей российской перинатологии

    Гособвинение запросило срок для российской оперной певицы

    Депутат Рады написал письмо Лукашенко

    Трамп понадеялся на урегулирование конфликта на Украине и постучал по дереву

    В России высказались о позиции Трампа по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости