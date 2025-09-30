Трамп выразил возмущение из-за поставок оружия Украине

Трамп: США при Байдене отдали все оружие Украине, не оставив себе ничего

Предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом отдала все оружие Украине, не оставив США ничего. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время своего обращения к генералам и адмиралам, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Министерства войны.

«Год назад мы были ничем. Эта страна катилась в ад во всех отношениях, начиная от проблем с иммиграцией до армии. У нас не было оружия. Мы все отдали, все отдали Украине. У нас ничего не было», — возмутился глава государства.

Трамп добавил, что с его вступлением в должность США стали самой «горячей» страной в мире.

Ранее Трамп заявил, что для завершения украинского конфликта необходима встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Вашингтон может достичь урегулирования кризиса исключительно с позиции силы.