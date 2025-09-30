Мир
Трампу посоветовали перейти к эскалации конфликта на Украине

Politico: Трампу следует пойти на эскалацию конфликта ради мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президенту США Дональду Трампу следует пойти на эскалацию украинского конфликта, если он хочет добиться мира. Такое мнение выразил исполняющий обязанности главы Консультативной миссии Евросоюза на Украине Фредрик Весслау в материале для издания Politico.

«Если Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня, ему нужно наконец-то закрутить гайки в отношении России, чтобы изменить подход Москвы. [Президенту России Владимиру] Путину нужно дать понять, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, начав эскалацию конфликта, Трамп сможет добиться его деэскалации», — заявил он.

По словам чиновника, страны Запада могли бы усилить давление на Москву путем введения жестких ограничений, в том числе вторичных санкций в отношении российского экспорта энергоресурсов, а также с помощью конфискации замороженных активов России на сумму 300 миллиардов евро.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы может не только вернуть свои территории, но также потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».

