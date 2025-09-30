Культура
07:42, 30 сентября 2025Культура

У актера Смольянинова нашли новый долг

РИА Новости: Смольянинов задолжал почти 100 тыс. рублей по кредитным платежам
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Уехавший из России актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) снова попал под внимание судебных приставов — с него взыскивают задолженность по кредитным платежам почти в 95 тысяч рублей. Об этом говорится в судебных материалах, передает РИА Новости.

С актера уже до этого принудительно взыскивали в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. В августе стало известно, что его автомобиль арестовали за долги. Имущество, попавшее под арест, должны были продать для погашения долгов, однако в сентябре выяснилось, что долг Смольянинова был полностью погашен.

Между тем, на него завели новое исполнительное производство по судебному приказу, вынесенному судебным участком Москвы.

Российская актриса Яна Поплавская допустила, что Смольянинов мог закрыть долги в России ради возможности вернуться. По ее предположению, иноагент оказался никому не нужен на Западе из-за того, что мог не знать иностранного языка, нет нужных связей и друзей, поскольку они остались на Родине.

