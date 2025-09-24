Культура
Поплавская допустила возвращение в Россию рассчитавшегося с долгами Смольянинова

Поплавская: Смольянинов мог закрыть долги в России ради возможности вернуться
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская назвала причину закрытия долгов в России артистом Артуром Смольяниновым (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов). Ее цитирует aif.ru.

По мнению Поплавской, уехавший из России Смольянинов мог закрыть свои долги в стране, поскольку оказался никому не нужен на Западе. Причиной тому могли стать незнание иностранного языка, различия в менталитете, а также отсутствие связей и друзей, которые остались на родине.

«Человек по сути предает себя. И, конечно, когда он загнан в угол, он думает: "А вдруг все-таки есть у меня возможность вернуться? Поползу-ка я обратно"», — пояснила Поплавская.

23 сентября стало известно, что судебные приставы закрыли исполнительные производства в отношении Смольянинова. Это произошло после того, как заочно арестованный в России и объявленный в международный розыск артист рассчитался с долгами.

Ранее в отношении Смольянинова были открыты 44 исполнительных производства на 275 тысяч рублей, среди них 101 тысяча рублей — за просроченные платежи по кредитам, 30 тысяч — неоплаченный штраф по административному делу о дискредитации Российской армии, а также десятки взысканий за нарушения ПДД.

