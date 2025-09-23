Культура
Актер Смольянинов рассчитался с долгами

В отношении актера Смольянинова закрыли исполнительные производства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Судебные приставы закрыли исполнительные производства в отношении актера Артура Смольянинова (признан Минюстом России иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло после того, как заочно арестованный в России и объявленный в международный розыск артист рассчитался с долгами.

Ранее в отношении Смольянинова были открыты 44 исполнительных производства на 275 тысяч рублей, среди них 101 тысяча рублей — за просроченные платежи по кредитам, 30 тысяч — неоплаченный штраф по административному делу о дискредитации Российской армии, а также десятки взысканий за нарушения ПДД.

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Смольянинова в феврале 2025 года. Сам артист уехал из России после начала специальной военной операции.

