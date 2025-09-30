Экономика
15:51, 30 сентября 2025Экономика

Ушедшая из России компания собралась уволить тысячи сотрудников

Bloomberg: ExxonMobil планирует сократить около 2000 рабочих мест
Кирилл Луцюк

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Американская нефтяная компания Exxon Mobil Corp. запланировала сокращение около 2000 рабочих мест по всему миру. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Причиной таких шагов стало решение объединить небольшие офисы в региональные центры в рамках долгосрочного плана реструктуризации. Сокращения охватят около трех-четырех процентов от общего числа сотрудников Exxon по всему миру.

Отмечается, что об увольнениях тысяч сотрудников также объявили Chevron, ConocoPhillips и BP. Все эти гиганты входят в число крупнейших нефтяных компаний. Решения были приняты на фоне падения цен на сырую нефть в результате увеличения поставок со стороны ОПЕК.

В ExxonMobil надеются, что запланированные изменения укрепят ее преимущества и увеличат отрыв от конкурентов.

Ранее генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что компания не собирается возвращаться в Россию.

