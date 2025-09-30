Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:00, 30 сентября 2025Россия

В четырех регионах России призывники получат только электронные повестки

Генерал Бурдинский: В Москве и Марий Эл будут только электронные повестки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

В четырех регионах России призывники получат только электронные повестки. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский, его слова приводит «Красная звезда».

По словам Бурдинского, этот тип уведомления о необходимости явиться в военкомат будут получать жители Москвы, республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей. Он добавил, что эта практика уже отработана.

«Направление военным комиссариатом города Москвы гражданам повесток и сведений о решении по предоставлению отсрочки от призыва на военную службу осуществлялось с использованием Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, а также электронной почты и с помощью СМС-уведомлений», — напомнил генерал.

В среду, 1 октября, в России начнется осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах страны. Всего к срочной службе привлекут 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. В ходе этой кампании впервые будут массово вручать электронные повестки и начнет полноценно действовать реестр воинского учета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин по-новому охарактеризовал спецоперацию на Украине

    В Китае рассказали о сюрпризе России на фоне заявлений Трампа

    Гендиректор «Облкоммунэнерго» попал в базу розыска МВД России

    Уровень воды в нескольких российских реках опасно понизится

    В США обвинили Запад в неудачах Украины на фронте

    Мэр города попалась на визитах в отели для секса с женатым подчиненным

    В четырех регионах России призывники получат только электронные повестки

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала вид сзади в обтягивающих лосинах

    Блогерша описала переехавших в США россиян фразой «привезли с собой привычку ругаться»

    У актера Смольянинова нашли новый долг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости