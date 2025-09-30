Генерал Бурдинский: В Москве и Марий Эл будут только электронные повестки

В четырех регионах России призывники получат только электронные повестки. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский, его слова приводит «Красная звезда».

По словам Бурдинского, этот тип уведомления о необходимости явиться в военкомат будут получать жители Москвы, республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей. Он добавил, что эта практика уже отработана.

«Направление военным комиссариатом города Москвы гражданам повесток и сведений о решении по предоставлению отсрочки от призыва на военную службу осуществлялось с использованием Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, а также электронной почты и с помощью СМС-уведомлений», — напомнил генерал.

В среду, 1 октября, в России начнется осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах страны. Всего к срочной службе привлекут 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. В ходе этой кампании впервые будут массово вручать электронные повестки и начнет полноценно действовать реестр воинского учета.