В России 1 октября начнется осенний призыв. Впервые будут массово вручать электронные повестки. Что нужно знать?

В России 1 октября начнется осенний призыв с электронными повестками

В среду, 1 октября, в России начнется осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах (ВС) страны. Он продлится как обычно до 31 декабря. Всего к срочной службе привлекут 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. В ходе этой кампании впервые будут массово вручать электронные повестки и начнет полноценно действовать реестр воинского учета. Что еще нужно знать об осеннем призыве 2025 года — в материале «Ленты.ру».

За три месяца на службу призовут 135 тысяч человек

Осенний призыв на срочную службу в ВС России начнется как обычно 1 октября. Указ о начале призыва подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, призывная кампания продлится до 31 декабря. Всего к срочной службе привлекут 135 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе (…) в количестве 135 000 человек Владимир Путин президент России

Этим же указом увольняются со службы военнослужащие, чей срок службы истек.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Впервые будут действовать электронные повестки и реестр воинского учета

Осенью 2025 года в России призывники начнут получать электронные повестки. Об этом заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток Владимир Цимлянский замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба

При этом Генштаб не отказался от бумажных повесток — они также являются юридически значимыми, добавил контр-адмирал.

С мая 2025 года в России начал функционировать единый реестр воинского учета — портал «реестрповесток.рф». В нем содержатся личные данные гражданина, указан военкомат, на учете которого он состоит, а также приведена информация о том, есть ли выписанные на его имя повестки и применены ли в его отношении временные ограничения. С помощью сервиса военнообязанные могут проверять, не приходили ли повестки на их имя, а работодатели — запрашивать необходимые сведения о сотрудниках.

В августе жителям России начали приходить уведомления о включении их данных в этот реестр.

Как происходит вручение электронных повесток

Электронную повестку могут направить через портал «Госуслуги», его столичную версию mos.ru или ресурс «реестрповесток.рф».

Документ будет считаться врученным по прошествии семи дней с момента размещения в реестре, без личного контакта с гражданином и без его прямого согласия — даже если у россиянина вообще нет аккаунта на «Госуслугах»

Вручение традиционных, бумажных повесток также будет продолжено. Их выдают лично под подпись по месту жительства, учебы или работы. Помимо этого, действует доставка заказным письмом.

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Решение о призыве на службу теперь действует в течение целого года

Еще одним нововведением текущей кампании станет увеличение срока действия решения о призыве на срочную службу — теперь оно действительно в течение года, а не одной призывной кампании, указали в Генштабе.

На практике это означает, что, если россиянин после соответствующего решения военкомата не успел убыть в воинскую часть в ближайший призыв, его отправят на службу в следующую призывную кампанию.

Призыв на срочную службу решили сделать круглогодичным

24 сентября Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу вместо проведения двух кампаний — весенней и осенней. Авторы инициативы указывают, что это, по их мнению, позволит распределить нагрузку на призывные пункты.

По словам главы комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, действующая система устарела, в частности, из-за необходимости каждые полгода издавать новые приказы, которые, «по сути, дублируют друг друга». Депутат также заявил, что данная инициатива «идет навстречу призывникам».

В свою очередь, депутат Алексей Журавлев отметил, что круглогодичный призыв в армию позволит снизить количество уклонистов. По его мнению, в случае одобрения законопроекта «бегать станут меньше, шансов убежать не будет».