В ГД поддержали идею направлять в казну деньги со счетов умерших

Депутат ГД Матвеев поддержал идею направлять в казну деньги со счетов умерших

Депутат Госдумы Михаил Матвеев поддержал идею направлять государству деньги с банковских счетов умерших россиян, у которых нет наследников. Заявление прозвучало в беседе с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, в этом предложении есть логика, так как кредитные организации зачастую крайне неохотно расстаются с выморочными деньгами. Кроме того, иногда на запросы нотариальных органов о наличии счетов умершего банки сообщают недостоверную информацию об их отсутствии, подчеркнул Матвеев.

Помимо этого, депутат предложил передавать пенсионные накопления человека его наследникам, а не государству.

30 сентября депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь заявил, что источником пополнения бюджета могут стать средства не только живых, но и умерших граждан, у которых нет наследников.