Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:41, 30 сентября 2025Россия

В ГД поддержали идею направлять в казну деньги со счетов умерших

Депутат ГД Матвеев поддержал идею направлять в казну деньги со счетов умерших
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев поддержал идею направлять государству деньги с банковских счетов умерших россиян, у которых нет наследников. Заявление прозвучало в беседе с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, в этом предложении есть логика, так как кредитные организации зачастую крайне неохотно расстаются с выморочными деньгами. Кроме того, иногда на запросы нотариальных органов о наличии счетов умершего банки сообщают недостоверную информацию об их отсутствии, подчеркнул Матвеев.

Помимо этого, депутат предложил передавать пенсионные накопления человека его наследникам, а не государству.

30 сентября депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь заявил, что источником пополнения бюджета могут стать средства не только живых, но и умерших граждан, у которых нет наследников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    Кипр приостановил прием заявок на визу в России

    Найденный у берегов Турции украинский безэкипажный катер решили уничтожить

    В Норвегии заявили об отсутствии данных о происхождении замеченных над страной БПЛА

    Появилось новое видео пожара в центре Днепропетровска

    «Это очень хорошее предложение». США установили связь с Лукашенко, чтобы влиять на Россию. Что об этом известно?

    Зеленский назвал критической ситуацию на Запорожской АЭС

    Стали известны причины текучки топ-менеджеров в компаниях Маска

    В ГД поддержали идею направлять в казну деньги со счетов умерших

    Баста спел свои хиты на станции метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости