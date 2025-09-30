Российский депутат предложил пополнять бюджеты загробными деньгами

Депутат Рябоконь предложил ЦБ подумать над передачей денег умерших в бюджет

Источником пополнения бюджета могут стать средства не только живых, но и умерших граждан, у которых нет наследников. На эту возможность обратил внимание депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь, пишет «Парламентская газета».

Он указал, что имущество скончавшегося гражданина, на которое никто не претендует, передается в бюджет страны или регионов, но вот оставшиеся средства продолжают крутиться на счетах коммерческих банков или брокерских контор. Народный избранник в обращении к Центробанку предложил предложил разработать механизм их передачи в казну.

По его оценке, объем невостребованных активов в России составляет порядка триллиона рублей. Часть из них имеет хозяев, но эти люди могли покинуть страну или просто забыть о своих вкладах. Однако у сотен миллиардов рублей нет владельцев, и банки просто бесплатно пользуются ими годами, а то и десятилетиями в своих интересах.

В комментарии изданию парламентарий указал, что ни банки, ни брокеры не обязаны выявлять счета покойных и не заинтересованы в этом. Если же внимательно заняться вопросом, то загробные деньги могут поспособствовать сокращению дефицита бюджета.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков намерен поддержать инициативу, однако признал, что оценить масштаб крутящихся таким образом средств трудно. Перед тем, как работать над их передачей государству следует понять, сколько денег может пойти в бюджет.

Ранее сообщалось, что в целях экономии бюджетных средства комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил отменить льготы по НДС для российского реестрового программного обеспечения. Предполагается, что к 2028 году это принесет федеральной казне до 2,75 триллиона рублей. Вместе с тем представители отрасли указали, что такое решение сделает российский софт дороже, а производители могут начать уходить в более лояльные юрисдикции.