Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:33, 30 сентября 2025Бывший СССР

В Молдавии на следующий день после выборов устроили обыски по делу о финансировании партий

Полиция Молдавии сообщила об обысках по делу о финансировании партий
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Полиция Молдавии сообщила об обысках по делу о финансировании партий, подкупе и отмывании денег. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что с сотрудники экономической полиции при поддержке спецназа Fulger начали обыски в рамках неназванного уголовного дела. Возбуждено дело по факту незаконного финансирования политических партий на выборах и отмывания денег.

О каких именно политических партиях идет речь — не сообщается. Полиция пообещала представить подробности после завершения процессуальных действий.

Схожие обвинения были предъявлены башкану (главе) автономного региона Гагаузия в составе страны Евгении Гуцул. Ей инкриминировали нарушение финансирования предвыборной кампании в 2023 году. Суд назначил ей пять лет тюрьмы по этому делу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин по-новому охарактеризовал спецоперацию на Украине

    Стало известно о еще одном окружении бойцов ВСУ в Харьковской области

    Главу ЕК обвинили в отсутствии экономической грамотности

    Россияне охладели к одному виду кредитов

    В Эквадоре протестующие атаковали кортеж президента

    Назван главный признак скрытого алкоголизма

    В Молдавии на следующий день после выборов устроили обыски по делу о финансировании партий

    Генерал рассказал о котле для подразделений ВСУ под Купянском

    Россиянка пыталась поджечь памятник участникам СВО и разгромила аллею

    Мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости