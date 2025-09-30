В Молдавии на следующий день после выборов устроили обыски по делу о финансировании партий

Полиция Молдавии сообщила об обысках по делу о финансировании партий

Полиция Молдавии сообщила об обысках по делу о финансировании партий, подкупе и отмывании денег. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что с сотрудники экономической полиции при поддержке спецназа Fulger начали обыски в рамках неназванного уголовного дела. Возбуждено дело по факту незаконного финансирования политических партий на выборах и отмывания денег.

О каких именно политических партиях идет речь — не сообщается. Полиция пообещала представить подробности после завершения процессуальных действий.

Схожие обвинения были предъявлены башкану (главе) автономного региона Гагаузия в составе страны Евгении Гуцул. Ей инкриминировали нарушение финансирования предвыборной кампании в 2023 году. Суд назначил ей пять лет тюрьмы по этому делу.