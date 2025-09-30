В Раде призвали разместить ядерное оружие США на Украине

Депутат Соболев назвал лучшей гарантией безопасности размещение ЯО на Украине

Лучшей гарантией безопасности для Украины станет размещение американского ядерного оружия (ЯО) на территории страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Соболев в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«Мы понимаем — ни американцы, ни европейские государства не собираются воевать на нашей территории. Но есть вещь, которая коренным образом все меняет — это размещение ядерного оружия на территории Украины, как гарантия нашей тотальной безопасности», — сказал он.

Политик напомнил, что после Второй Мировой войны США разместили ядерное оружие на территории Германии, Италии, Нидерландов и Бельгии. При этом он подчеркнул, что доступ к запуску ракет оставался лишь у Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о желании Киева разместить на Украине ядерное оружие, заявил, что в таком случае страна может утратить основания для признания независимости. Он также упомянул нейтральный статус республики и ее стремление вступить в НАТО.