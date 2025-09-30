В Раде призвали разместить ядерное оружие США на Украине

Лучшей гарантией безопасности для Украины станет размещение американского ядерного оружия (ЯО) на территории страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Соболев в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».
«Мы понимаем — ни американцы, ни европейские государства не собираются воевать на нашей территории. Но есть вещь, которая коренным образом все меняет — это размещение ядерного оружия на территории Украины, как гарантия нашей тотальной безопасности», — сказал он.
Политик напомнил, что после Второй Мировой войны США разместили ядерное оружие на территории Германии, Италии, Нидерландов и Бельгии. При этом он подчеркнул, что доступ к запуску ракет оставался лишь у Вашингтона.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о желании Киева разместить на Украине ядерное оружие, заявил, что в таком случае страна может утратить основания для признания независимости. Он также упомянул нейтральный статус республики и ее стремление вступить в НАТО.