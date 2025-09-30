Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 30 сентября 2025Бывший СССР

В Раде призвали разместить ядерное оружие США на Украине

Депутат Соболев назвал лучшей гарантией безопасности размещение ЯО на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лучшей гарантией безопасности для Украины станет размещение американского ядерного оружия (ЯО) на территории страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Соболев в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«Мы понимаем — ни американцы, ни европейские государства не собираются воевать на нашей территории. Но есть вещь, которая коренным образом все меняет — это размещение ядерного оружия на территории Украины, как гарантия нашей тотальной безопасности», — сказал он.

Политик напомнил, что после Второй Мировой войны США разместили ядерное оружие на территории Германии, Италии, Нидерландов и Бельгии. При этом он подчеркнул, что доступ к запуску ракет оставался лишь у Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о желании Киева разместить на Украине ядерное оружие, заявил, что в таком случае страна может утратить основания для признания независимости. Он также упомянул нейтральный статус республики и ее стремление вступить в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

    Россиян предупредили об отказе банков возвращать деньги со вкладов

    Спрятавшего новорожденную дочь на веранде россиянина отправили за решетку

    Российскую журналистку арестовали за фейки о Российской армии

    «Самая красивая женщина в мире» вернулась на подиум после обострения тяжелой болезни

    Легендарный голливудский актер изменился до неузнаваемости

    Google отказался от требований к «Спасу» и RT

    Генерал-полковник объяснил крупнейший за девять лет призыв в армию России

    Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

    В России высказались о последствиях передачи Украине замороженных российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости