16:23, 19 августа 2025

Лавров напомнил об условиях признания Украины

Лавров: Основания для признания Украины исчезнут при отказе от нейтралитета
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Основания для признания независимости Украины исчезнут в случае отказа Киева от нейтралитета. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что данное основание стало основным при международном признании Украины в качестве независимого государства, а также напомнил о высказываниях президента республики Владимира Зеленского о намерении заполучить ядерное оружие, вступить в НАТО и отказаться от нейтрального статуса.

«Именно это обязательство легло в основу международного признания Украины как независимого государства. Если сейчас режим Зеленского отказывается от всех этих характеристик, говорит о ядерном оружии, о вступлении в НАТО, об отказе от нейтралитета, тогда положения, лежавшие в основе признания Украины как независимого государства, исчезают», — сказал дипломат.

Ранее Лавров отметил, что переговоры с участием первых лиц нуждаются в тщательной подготовке. До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что он начинает подготовку к переговорам Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина

