Лавров высказался о переговорах по Украине с участием Путина

Лавров: Контакты по Украине с участием первых лиц необходимо готовить тщательно

Любые контакты по Украине с участием первых лиц необходимо готовить крайне тщательно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«Надо любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно», — отметил он.

После встречи со своим украинским коллегой президент США Дональд Трамп заявил, что он начинает подготовку к переговорам Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина. По словам Трампа, координацией с Россией и Украиной займутся вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Ранее украинский лидер прокомментировал прошедшую встречу с Трамом. В частности, он обратил внимание, что Трамп поддержал его встречу с Путиным.