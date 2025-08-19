Мир
04:08, 19 августа 2025Мир

Зеленский прокомментировал итоги встречи с Трампом

Зеленский прокомментировал итоги встречи с Трампом и лидерами Европы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Украины прокомментировал итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Вашингтоне были важные переговоры. Многие вопросы обсудили с президентом Трампом. Долгая беседа в деталях. Обсудили гарантии безопасности. Ценим важный сигнал от США о готовности поддержать и быть их частью», — написал он.

Зеленский также отметил, что Трамп одобрил его встречу с президентом России Владимиром Путиным, так как это позволит «решить чувствительные вопросы». Украинский глава также отблагодарил Трампа и всех европейских лидеров, которые «лично приехали поддержать Украину».

Ранее стало известно, что Зеленский шесть раз поблагодарил Трампа и американскую администрацию в течение первых нескольких минут своей речи в Овальном кабинете.

