Силовые структуры
11:52, 30 сентября 2025Силовые структуры

Вынужденная покинуть клуб москвичка отомстила администратору и попала на видео

В центре Москвы задержали женщину, пырнувшую ножом администратора караоке-клуба
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники силовых структур задержали женщину после поножовщины в караоке-клубе в центре Москвы. Она напала на администратора заведения после того, как тот попросил ее уйти. Об этом сообщил Telegram-канал «112» и опубликовал видео случившегося.

На кадрах видно, как женщина заходит в клуб и бросается с ножом на администратора. Ее сразу же скрутили.

Как уточняет Telegram-канал, все произошло в заведении на Новом Арбате. Женщина отдыхала там в один из вечеров и вела себя вызывающе. Администратор попросил ее покинуть заведение, но в такси с мужем дебоширка сесть отказалась — она вернулась в клуб и воткнула нож в грудь их работнику.

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. А в отношении женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее отчисленный из техникума в Архангельске студент напал с ножом на преподавателей.

