11:28, 30 сентября 2025Культура

Звезде «Кадетства» пригрозили уголовным делом

Юрист Цвик: Задолжавшему по алиментам актеру Емельянову грозит уголовное дело
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

Звезда сериала «Кадетство» актер Кирилл Емельянов, долг по выплатам на двоих сыновей которого составляет 502 тысячи рублей, может быть привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Об этом в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» сказала юрист Янита Цвик.

Дело может быть возбуждено по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»). «Если он не погасит возникшую задолженность, его могут привлечь сначала к административной, а затем и к уголовной ответственности за неуплату алиментов, в том случае если он не докажет отсутствие финансовой возможности и уважительный характер причины неуплаты алиментов», — отметила Цвик.

Ранее стало известно, что Емельянов задолжал по кредиту больше 148 тысяч рублей. Отмечалось, что в середине августа приставы возбудили в отношении звезды «Кадетства» исполнительное производство, предметом которого стала «задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)».

