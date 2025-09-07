Звезда сериала «Кадетство» задолжал по кредиту больше 148 тысяч рублей

Звезда сериала «Кадетство» актер Кирилл Емельянов задолжал по кредиту больше 148 тысяч рублей. Об этом стало известно РИА Новости.
По информации агентства, в середине августа приставы возбудили в отношении Емельянова исполнительное производство, предметом которого стала «задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)».
Общий долг артиста составил свыше 148 тысяч рублей, из которых более 139 тысяч рублей — основной долг, свыше 9,7 тысячи рублей — исполнительский сбор.
До этого сообщалось, что актер Стас Ярушин, известный по роли в сериале «Универ», задолжал налоговой почти два миллиона рублей.
Еще раньше выяснилось, что актер Николай Добрынин имеет задолженность в размере 660 тысяч рублей.