15:31, 7 сентября 2025Культура

Звезда сериала «Кадетство» задолжал по кредиту больше 148 тысяч рублей

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

Звезда сериала «Кадетство» актер Кирилл Емельянов задолжал по кредиту больше 148 тысяч рублей. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации агентства, в середине августа приставы возбудили в отношении Емельянова исполнительное производство, предметом которого стала «задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)».

Общий долг артиста составил свыше 148 тысяч рублей, из которых более 139 тысяч рублей — основной долг, свыше 9,7 тысячи рублей — исполнительский сбор.

До этого сообщалось, что актер Стас Ярушин, известный по роли в сериале «Универ», задолжал налоговой почти два миллиона рублей.

Еще раньше выяснилось, что актер Николай Добрынин имеет задолженность в размере 660 тысяч рублей.

