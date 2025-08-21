Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:58, 21 августа 2025Культура

Звезда «Универа» задолжал почти два миллиона рублей

Актер Стас Ярушин задолжал налоговой почти два миллиона рублей
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Универ»

Актер Стас Ярушин, известный по роли в сериале «Универ», не оплатил долг Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По информации источника, за Ярушиным числится задолженность в 1 миллион 954 тысячи рублей. Сообщается, что если артист не оплатит долг, ему может грозить розыск судебными приставами, а также блокировка банковских счетов.

Ранее рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Еропкина) выиграла суд против Ярушина по делу о нарушении авторских прав в его шоу MUZLOFT. Также лейбл певицы Анны Asti потребовал от артиста выплатить миллион рублей по аналогичным обвинениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С застрявшей на самой опасной горе СССР альпинистки хотят взыскать миллионы за спасение. Она находится на пике Победы уже 9 дней

    «Калашников» начал поставки усиленных бронешлемов

    Продажи крупнейшего в России производителя труб рухнули

    ВС России нейтрализовали аэроразведку ВСУ по всей линии фронта

    Старейшей в мире женщине исполнилось 116 лет

    Жена Гарика Харламова в бикини поплавала в бассейне

    Чемпион мира Колесников сравнил отношение к плаванию в России и США

    Трамп раскрыл сроки принятия решения по Украине

    Российскому генералу запросили 12,5 года колонии

    У звезды «Очень странных дел» появился ребенок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости