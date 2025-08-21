Звезда «Универа» задолжал почти два миллиона рублей

Актер Стас Ярушин задолжал налоговой почти два миллиона рублей

Актер Стас Ярушин, известный по роли в сериале «Универ», не оплатил долг Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По информации источника, за Ярушиным числится задолженность в 1 миллион 954 тысячи рублей. Сообщается, что если артист не оплатит долг, ему может грозить розыск судебными приставами, а также блокировка банковских счетов.

Ранее рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Еропкина) выиграла суд против Ярушина по делу о нарушении авторских прав в его шоу MUZLOFT. Также лейбл певицы Анны Asti потребовал от артиста выплатить миллион рублей по аналогичным обвинениям.